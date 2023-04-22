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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Превращение всех электромобилей Tesla в роботакси повысит капитализацию компании до $6 трлн
В двенадцать раз от нынешнего уровня.
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Хотя падение курса акций Tesla по итогам публикации квартального отчёта на этой неделе и не оставило сомнений в характере оценки фондовым рынком ближайших перспектив развития бизнеса этой компании, некоторые аналитические компании выбивались из общей картины. Например, давно демонстрирующая избыточный оптимизм в отношении этого автопроизводителя ARK Invest высказала предположение, что курсовая стоимость акций Tesla к 2027 году вырастет до $2000 за штуку, и это позволит поднять капитализацию бизнеса компании до $6,3 трлн, почти в двенадцать раз от текущей отметки.

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Источник изображения: Marco Bello

По мнению руководителя ARK Invest Кэти Вуд (Cathie Wood), подобная оценка базируется на предположении о существенном увеличении доходов Tesla от использования всех выпущенных компанией электромобилей в качестве роботизированных такси. Доход компания будет получать за счёт реализации программных обновлений для своих электромобилей, а владельцы машин также смогут зарабатывать, выпуская их «на линию» в автоматическом режиме без своего участия. Вероятно, Tesla будет брать себе какую-то комиссию с выручки от выполнения заказов такими роботизированными электромобилями.

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По оценкам автора прогнозов, к 2027 году Tesla сможет на одной только реализации программного обеспечения выручить до $155 млрд. Общие доходы Tesla до уплаты налогов способны вырасти в 17 раз по сравнению с прошлым годом, как считает основательница ARK Invest. Выручка компании в 2027 году, по её мнению, достигнет $1 трлн, из них $600 млрд обеспечат продажи именно электромобилей.

#аналитика #финансы #tesla #электромобили tesla #роботакси
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