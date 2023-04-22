По крайней мере, в ближайшие несколько лет.

Квартальный отчёт TSMC хоть и не демонстрировал однозначно положительных тенденций, позволил экспертам Needham поднять прогноз по курсу акций компании до $110 за штуку. По мнению авторов прогноза, в ближайшие несколько лет технологическому лидерству TSMC не будут угрожать ни Samsung, ни компания Intel. Во всяком случае, если речь идёт о способности компаний выпускать полупроводниковые компоненты по технологиям тоньше 10 нм.

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Источник изображения: TSMC

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Мало кто из контрактных производителей, как рассуждают аналитики, способен похвастать таким масштабом производства, которое обеспечивает TSMC экономию на постоянных расходах, которые по мере усложнения литографии стремятся к росту. Впрочем, для сохранения статуса лидера TSMC придётся вкладывать серьёзные средства как в разработки, так и в расширение производственных мощностей. Вынуждена компания будет и диверсифицировать своё производство по географическому признаку, поскольку к этому её подталкивают глобальные политические процессы. На рентабельности бизнеса такая активность скажется не лучшим образом. Впрочем, для инвесторов акции TSMC в ближайшие несколько лет станут привлекательным объектом покупки, поскольку смогут обеспечить ежегодный год доходов в среднем на 10-15%.