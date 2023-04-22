Квартальный отчёт TSMC хоть и не демонстрировал однозначно положительных тенденций, позволил экспертам Needham поднять прогноз по курсу акций компании до $110 за штуку. По мнению авторов прогноза, в ближайшие несколько лет технологическому лидерству TSMC не будут угрожать ни Samsung, ни компания Intel. Во всяком случае, если речь идёт о способности компаний выпускать полупроводниковые компоненты по технологиям тоньше 10 нм.
реклама
Мало кто из контрактных производителей, как рассуждают аналитики, способен похвастать таким масштабом производства, которое обеспечивает TSMC экономию на постоянных расходах, которые по мере усложнения литографии стремятся к росту. Впрочем, для сохранения статуса лидера TSMC придётся вкладывать серьёзные средства как в разработки, так и в расширение производственных мощностей. Вынуждена компания будет и диверсифицировать своё производство по географическому признаку, поскольку к этому её подталкивают глобальные политические процессы. На рентабельности бизнеса такая активность скажется не лучшим образом. Впрочем, для инвесторов акции TSMC в ближайшие несколько лет станут привлекательным объектом покупки, поскольку смогут обеспечить ежегодный год доходов в среднем на 10-15%.