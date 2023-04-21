Субаренда – это когда берёшь на прокат Subaru.

Японскому изданию Nikkei Asian Review по своим каналам удалось выяснить, что недавно сформированная в Неваде материнская корпорация X Corp. ищет субарендаторов почти на 40% своих площадей в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско и ещё одном офисном здании, которая сама арендует у владельца. Речь идёт о площадях примерно в 340 000 кв.м, которые могут быть отданы в субаренду сторонним компаниям.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Сократив численность персонала более чем в четыре раза по сравнению с октябрём прошлого года, Илон Маск (Elon Musk) очевидным образом создал предпосылки к высвобождению части офисных площадей, занимаемых Twitter в Сан-Франциско. Когда в период активных преобразований Маск организовал на части пустующих площадей штаб-квартиры места для ночлега сотрудников, мэр города выступил с протестом, сославшись на нарушение правил по целевому использованию здания со стороны арендатора. Теперь, по всей видимости, Twitter просто желает найти этим площадям применение, позволяющее сэкономить на аренде офисных помещений.