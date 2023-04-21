Иначе сложно будет стимулировать спрос.

Вчерашние высказывания Илона Маска (Elon Musk) могли расстроить тех, кто рассчитывал на повышение доступности программной опции FSD, дающей возможность почти полностью автоматизировать процесс управления электромобилями Tesla. Сейчас такая опция оценивается компанией в $15 000, и рассуждения Маска об увеличении доли прибыли от её реализации в сочетании с возможностью продажи «железа» по себестоимости «латентных любителей автопилота» явно порадовать не могли.

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Аналитики Canaccord, однако, считают, что Tesla будет вынуждена снизить стоимость FSD с нынешних $15 000, чтобы добиться увеличения выручки. Эксперты Cowen, к тому же, поставили под сомнение жизнеспособность всех трёх тезисов, услышанных вчера от руководства Tesla: обещания представить полный автопилот к концу года, превышения спроса над предложением и постепенным повышением ценности электромобиля по мере добавления ему новых программных функций.

Источник изображения: Tesla

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Илон Маск на вчерашнем мероприятии заявил, что термин «роботакси» используется в общем случае для обозначения электромобилей на основе новой платформы Tesla, хотя в действительности выступать в роли роботизированного такси могут все машины Model 3 и Model Y последних лет выпуска, оснащённые оборудованием третьего поколения. Полной автономности в управлении, по словам главы компании, можно достичь с использованием «железа» текущего поколения. Говорить же об электромобилях на новой платформе Маск отказался, добавив только, что они будут «неотразимыми» с точки зрения привлекательности для покупателей.