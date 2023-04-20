Автомобильный сегмент растёт медленно, но неотвратимо.

Уже давно сегмент компонентов для смартфонов в структуре выручки TSMC формирует одну из крупнейших частей, но после снижения спроса на эти устройства в прошлом году у клиентов компании на складах осталось немало запасов профильной продукции, поэтому новые заказы TSMC получает в сокращённых объёмах.

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Источник изображения: TSMC

Это хорошо характеризуется долей сегмента смартфонов в структуре выручки TSMC за первый квартал. Она сократилась с прошлогодних 40 до 34%. При этом сегмент высокопроизводительных компонентов всё равно вырос с 41 до 44%, хотя дела в сегменте ПК тоже шли не очень гладко.

Источник изображения: TSMC

Стабильно растёт доля выручки TSMC от реализации автомобильных компонентов, за год она увеличилась с 5 до 7%, сегмент Интернета вещей тоже укрепился с 8 до 9%, но именно автомобильный рынок позволил компании последовательно увеличить профильную выручку по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. При этом выручка в сегменте смартфонов последовательно просела на 27%, а сегмент высокопроизводительных компонентов сократил выручку на 14%. В принципе, для данного сезона негативная тенденция вполне обычна, просто сегмент смартфонов был угнетён сильнее остальных.

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По прогнозам руководства TSMC, излишки запасов готовой продукции будут ликвидироваться участниками рынка до третьего квартала этого года включительно. Только потом можно будет говорить о некотором восстановлении спроса. По итогам всего года компания всё равно будет вынуждена сократить выручку на величину до 5%, впервые с 2015 года.