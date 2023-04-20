Уже давно сегмент компонентов для смартфонов в структуре выручки TSMC формирует одну из крупнейших частей, но после снижения спроса на эти устройства в прошлом году у клиентов компании на складах осталось немало запасов профильной продукции, поэтому новые заказы TSMC получает в сокращённых объёмах.
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Это хорошо характеризуется долей сегмента смартфонов в структуре выручки TSMC за первый квартал. Она сократилась с прошлогодних 40 до 34%. При этом сегмент высокопроизводительных компонентов всё равно вырос с 41 до 44%, хотя дела в сегменте ПК тоже шли не очень гладко.
Стабильно растёт доля выручки TSMC от реализации автомобильных компонентов, за год она увеличилась с 5 до 7%, сегмент Интернета вещей тоже укрепился с 8 до 9%, но именно автомобильный рынок позволил компании последовательно увеличить профильную выручку по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. При этом выручка в сегменте смартфонов последовательно просела на 27%, а сегмент высокопроизводительных компонентов сократил выручку на 14%. В принципе, для данного сезона негативная тенденция вполне обычна, просто сегмент смартфонов был угнетён сильнее остальных.
По прогнозам руководства TSMC, излишки запасов готовой продукции будут ликвидироваться участниками рынка до третьего квартала этого года включительно. Только потом можно будет говорить о некотором восстановлении спроса. По итогам всего года компания всё равно будет вынуждена сократить выручку на величину до 5%, впервые с 2015 года.