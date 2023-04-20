Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Сегмент смартфонов в выручке TSMC сократился до 34%
Автомобильный сегмент растёт медленно, но неотвратимо.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Уже давно сегмент компонентов для смартфонов в структуре выручки TSMC формирует одну из крупнейших частей, но после снижения спроса на эти устройства в прошлом году у клиентов компании на складах осталось немало запасов профильной продукции, поэтому новые заказы TSMC получает в сокращённых объёмах.

реклама

Источник изображения: TSMC

Это хорошо характеризуется долей сегмента смартфонов в структуре выручки TSMC за первый квартал. Она сократилась с прошлогодних 40 до 34%. При этом сегмент высокопроизводительных компонентов всё равно вырос с 41 до 44%, хотя дела в сегменте ПК тоже шли не очень гладко.

Источник изображения: TSMC

Стабильно растёт доля выручки TSMC от реализации автомобильных компонентов, за год она увеличилась с 5 до 7%, сегмент Интернета вещей тоже укрепился с 8 до 9%, но именно автомобильный рынок позволил компании последовательно увеличить профильную выручку по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. При этом выручка в сегменте смартфонов последовательно просела на 27%, а сегмент высокопроизводительных компонентов сократил выручку на 14%. В принципе, для данного сезона негативная тенденция вполне обычна, просто сегмент смартфонов был угнетён сильнее остальных.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

По прогнозам руководства TSMC, излишки запасов готовой продукции будут ликвидироваться участниками рынка до третьего квартала этого года включительно. Только потом можно будет говорить о некотором восстановлении спроса. По итогам всего года компания всё равно будет вынуждена сократить выручку на величину до 5%, впервые с 2015 года.

#смартфоны #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC рассчитывает на компенсацию половины своих расходов на строительство предприятия в Японии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
3
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
184
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
39
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
5
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
39
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
3
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
9
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4

Сейчас обсуждают

Сергей Шохирев
14:54
Что-то не радостно, как-то.
Российским ученым удалось создать отечественный аналог станции 5G
Дмитрий Зяблов
14:53
Шольц умный, Шольц голова. 🤣🤣🤣
Отказавшаяся от ядерной энергии Германия закупает электричество у Франции, вырабатывающей её на АЭС
Вячеслав Павлов
14:51
Ответ очевиден и прост - чтобы уложиться в 50 тысяч рублей.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)
хахахер
14:42
13:04 20.04.2023 На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
В Украине заметили колонну БМП Bradley вместе с танками М-55S
Tanos745
14:41
У сколько потерь у вс рф? Хорошенькое такое удовольствие выбить свою войсковую элиту.
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
Tanos745
14:40
Щас мы как расчехлим свои "тэ тридцать четверки", да как ударим по супостату!!!
Киев получил первые системы Patriot: Почему немецкие комплексы ПВО не повлияют на исход конфликта
Tanos745
14:37
Через месяц прочитаешь свой окммент, ок?
В ДНР сообщили о контроле около 90 % территории Бахмута
Владимир Ешин
14:32
Вот Герой : beQuiet Dark Rock Pro 4
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
Александр Бушланов
14:31
Короче иди ка ты клоун в чёрный список.. Заколёб со своим Палитом, ей богу. Твой муж дровосек тебе ещё вознаграждения за это начисляет что-ли??
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
Миша Князев
14:21
У меня 9400гт в таком же исполнении и почти с таким же колхозом вентилятора, только вентиль к материнке подключён к 3х пиновому коннекиору
"Колхозинг" системы охлаждения на Asus GT 430
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем