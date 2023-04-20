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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале выручка TSMC продолжит падать
Но в третьем квартале ситуация начнёт улучшаться.
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На этой неделе компания TSMC отчиталась о снижении выручки в первом квартале на 4,8% до $16,72 млрд, но в тайваньских долларах она даже выросла в годовом сравнении на 3,6%. Чистая прибыль компании выросла на 2,1%, а норма прибыли выросла с 55,6 до 56,3%. Во втором квартале компания рассчитывает выручить не более $16 млрд, что соответствует возможности её снижения на 16% в годовом сравнении. При этом генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил уверенность, что самая сложная фаза кризиса в отрасли для TSMC минует именно во втором квартале.

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Источник изображения: TSMC

При этом количество выпущенных в первом квартале кремниевых пластин сократилось на 14,6%. Если учесть, что выручка TSMC снижалась более низкими темпами, то можно предположить, что ценовая политика компании компенсировала падение объёмов производства более или менее успешно.

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По итогам первого полугодия выручка TSMC в долларовом выражении может упасть на все 10%, но по итогам всего текущего года сократится лишь на 2-5%. Компания рассчитывает удержать капитальные затраты в этом году в диапазоне от $32 до $36 млрд, что несколько меньше прошлогодних $36,3 млрд. В прошлом квартале капитальные расходы TSMC лишь чуть-чуть не дотянули до $10 млрд.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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