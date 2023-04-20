По большому счёту, в опубликованной Tesla сегодня квартальной отчётности инвесторов больше всего заинтересовало снижение нормы прибыли бизнеса в целом в полтора раза по сравнению с первым кварталом прошлого года, а норма операционной прибыли вообще сократилась на 40 %. Очевидно, что на доходность компании негативно повлияла агрессивная ценовая политика, хотя низкая степень загрузки предприятий и высокие цены на сырьё тоже упоминались в качестве факторов, этому способствовавших.
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Илон Маск (Elon Musk) не стал увиливать от вопросов инвесторов по поводу избранной компанией ценовой политики. По его словам, макроэкономические трудности будут сохраняться ещё около 12 месяцев, а повышение монетарными властями США ключевой ставки дополнительно ограничит желание клиентов покупать электромобили в ближайшие месяцы. В таких условиях Tesla вынуждена делать ставку на увеличение своей доли рынка и наращивание продаж, а не на увеличение прибыли.
В дальнейшем компания будет получать с автовладельцев дополнительный доход от реализации страховых полисов и программных опций вроде автопилота, поэтому собственно доходностью продаж электромобилей Tesla готова пожертвовать. Фактически, как обмолвился Маск, компания готова продавать машины с нулевой прибылью. Зато ценность системы автопилота, которая будет бесконечно совершенствоваться, для клиентов должна превышать ценность самого электромобиля, как убеждён Илон Маск. Таким заявлением он увернулся от прямого ответа на вопрос о готовности снижать стоимость опции FSD, которая сейчас достигает $15 000. Компания неизбежно движется к реализации полной автономности управления, и после некоторых колебаний Маск заявил, что она будет достигнута до конца этого года. К слову, так он говорит уже много лет подряд, постепенно смещая рубеж реализации данных изменений с конца 2019 года.