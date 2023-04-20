Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил, что Tesla готова продавать электромобили с нулевой прибылью
Остальное компенсируют побочные доходы.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

По большому счёту, в опубликованной Tesla сегодня квартальной отчётности инвесторов больше всего заинтересовало снижение нормы прибыли бизнеса в целом в полтора раза по сравнению с первым кварталом прошлого года, а норма операционной прибыли вообще сократилась на 40 %. Очевидно, что на доходность компании негативно повлияла агрессивная ценовая политика, хотя низкая степень загрузки предприятий и высокие цены на сырьё тоже упоминались в качестве факторов, этому способствовавших.

реклама

Источник изображения: Tesla

Илон Маск (Elon Musk) не стал увиливать от вопросов инвесторов по поводу избранной компанией ценовой политики. По его словам, макроэкономические трудности будут сохраняться ещё около 12 месяцев, а повышение монетарными властями США ключевой ставки дополнительно ограничит желание клиентов покупать электромобили в ближайшие месяцы. В таких условиях Tesla вынуждена делать ставку на увеличение своей доли рынка и наращивание продаж, а не на увеличение прибыли.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В дальнейшем компания будет получать с автовладельцев дополнительный доход от реализации страховых полисов и программных опций вроде автопилота, поэтому собственно доходностью продаж электромобилей Tesla готова пожертвовать. Фактически, как обмолвился Маск, компания готова продавать машины с нулевой прибылью. Зато ценность системы автопилота, которая будет бесконечно совершенствоваться, для клиентов должна превышать ценность самого электромобиля, как убеждён Илон Маск. Таким заявлением он увернулся от прямого ответа на вопрос о готовности снижать стоимость опции FSD, которая сейчас достигает $15 000. Компания неизбежно движется к реализации полной автономности управления, и после некоторых колебаний Маск заявил, что она будет достигнута до конца этого года. К слову, так он говорит уже много лет подряд, постепенно смещая рубеж реализации данных изменений с конца 2019 года.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот #fsd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

BYD считает разработку полного автопилота «дорогой в никуда»
К концу сентября первые покупатели Tesla Cybertruck смогут получить свои пикапы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам
3
Почему покупка Noctua - это деньги на ветер
183
10 самых популярных процессоров апреля 2023 года — очень неожиданные результаты
39
20 красивых и захватывающих игр, которые пойдут на слабом компьютере или ноутбуке
4
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
38
Jonsbo D31 Mesh - интересный корпус за адекватные деньги. Мини-обзор базовой версии
5
О малоизвестных играх, стоящих вашего внимания
5
Нашего полку прибыло: Президент Бразилии во время визита в Китай призвал мир отказаться от доллара
16
Китай успешно испытал наземную систему ПРО HQ-19. Цель: парировать ракетные угрозы Индии и США
4
Пять российских систем способных уничтожить все спутники НАТО: От МиГ-31Д до боевых лазеров
4

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
13:45
Зачем велик, когда давно придумали электро самокаты?
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
-=metallist=-
13:44
Бесплатная "пилотка" дороже всего обходится.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Артём Николаев
13:43
Можно выставить комп на балкон. Как минимум полгода будет и тишина, и мега охлаждение.
Великое противостояние - Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme против Noctua NH-D15
Академик
13:42
Я с этим не спорю. Но, хорошие приборы (fluke) стоят хороших денег. Автор статьи всё время боролся со следствием, не понимая причины.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
-=metallist=-
13:42
Мюнхаузен?
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
-=metallist=-
13:39
"Догадаться, что проблема в неверных показаниях мультиметра, я смог только 12 лет спустя. " С "позднячком"!
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
-=metallist=-
13:38
Все дело в электролите! Если в аккум залит летний, то он и не будет заводиться, а если зимний, то он всегда и везде заводится с пол тычка.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
-=metallist=-
13:36
А зарядное устройство к машине на удлинителе принести и подключить что не позволяет?
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Александр Бушланов
13:36
Зеля, спроси у своих г*вноспонсоров, когда они уже свой г*внопалит просто выкинут, и ты перестанешь эту блевоту впаривать?!!
5 популярных видеокарт с самой плохой системой охлаждения – шумно, горячо и очень дорого
-=metallist=-
13:35
При 5000 получается 250.
Как ошибка измерения в 0,6 В привела к тому, что у меня оказалось 4 автомобильных аккумулятора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем