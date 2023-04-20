Не просто наказывают, а жестоко наказывают.

Министерство торговли США, как сообщает Reuters, на днях вынесло постановление о присуждении самого крупного административного штрафа за всю историю существования ведомства. Компания Seagate Technology признана виновной в поставках жёстких дисков попавшей под санкции США китайской компании Huawei Technologies.

реклама

Источник изображения: Tesla

После введения властями США профильных экспортных ограничений в 2020 году два других производителя жёстких дисков (Western Digital Corporation и Toshiba) прекратили поставки продукции для нужд Huawei, а компания Seagate продолжала их осуществлять с августа 2020 по сентябрь 2021 года. За это время, как установило следствие, китайский гигант получил более 7,4 млн жёстких дисков Seagate на общую сумму $1,1 млрд.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Американский производитель жёстких дисков объяснил свои действия особенностью толкования экспортных ограничений. Seagate предполагала, что выпущенные за пределами США жёсткие диски не попадают под санкции в случае с поставками для Huawei, но американские чиновники заявили, что даже использование американского оборудования на ранних этапах производства делает итоговую продукцию подлежащей экспортному контролю США. Seagate не сможет отделаться только штрафом на сумму $300 млн, который ей предстоит выплачивать долями по $15 млн в квартал на протяжении пяти лет. На этот срок она лишится экспортных привилегий США и будет проходить периодические аудиты на соблюдение данных правил.