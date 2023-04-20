Как поясняет Electrek, в ходе выступления на квартальной отчётной конференции Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) сделал важное заявление, сообщив, что до конца третьего квартала при благоприятном стечении обстоятельств может состояться церемония вручения первых товарных пикапов Cybertruck их владельцам. Производство машин компания собирается начать «позже в этом году», а сейчас с расширяемого конвейера в Техасе уже сходят предсерийные образцы для испытаний.
реклама
В презентацию Tesla даже попали три кадра с пикапами этой модели, на двух из которых ведётся сборка предсерийных машин, а на третьем полностью функционирующий экземпляр проходит испытания в зимних условиях на полигоне. Илон Маск всячески подогревал интерес публики к Cybertruck, отмечая наличие у него выдающихся качеств и подчёркивая значимость выхода этой модели на рынок для всей автомобильной отрасли. Такой электромобиль достоин места на доске почёта, как выразился глава компании. Цены и характеристики Cybertruck он раскрывать раньше времени не захотел, предложив аудитории дождаться церемонии вручения первых товарных машин в третьем квартале.