И довольно дорогой дорогой, надо признать.

Представителям ресурса CNBC удалось перевести с китайского интервью с руководителем бренда BYD и главой компании по связям с общественностью Ли Юньфэем (Li Yunfei), который в не совсем привычной для автопроизводителей манере выступил с критикой усилий участников рынка по внедрению полного автопилота. Несмотря на потраченные годы и огромные суммы, как считает представитель BYD, все усилия разработчиков могут оказаться напрасными, и автотранспорт на практике никогда не станет управляться полностью автоматически.

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Источник изображения: XPeng

Технические препятствия в этой сфере можно считать самыми лёгкими, поскольку в плоскости практической эксплуатации возникает масса этических и юридических проблем. Например, как отмечает Ли Юньфэй, ежегодно в ДТП погибает до 2 млн человек, и в условиях полного перехода на автопилот будет достаточно сложно определить виновника в каждом из происшествий.

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Гораздо разумнее, как убеждён представитель китайского автогиганта, направить все расходуемые на автопилот ресурсы в сферу промышленной автоматизации. Многие операции на конвейере до сих пор требуют монотонного ручного труда, а содержание одного рабочего в Китае в среднем обходится работодателю в $22 000 в год. За пять лет сумма превысит $100 000, и здесь уже можно задуматься о замене человека на робота. Правда, пока ряд технологических операций пока очень сложно роботизировать, поэтому усилия инженеров лучше направить в это русло, как считает руководитель BYD.