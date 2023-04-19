Главное — не количество, а цена каждого экземпляра ускорителя вычислений.

Аналитики HSBC довольно долго не рекомендовали своим клиентам покупать акции NVIDIA, но в этом месяце неожиданно поменяли точку зрения на противоположную. Причиной внезапного прозрения стало знакомство с ценовой политикой NVIDIA в сегменте ускорителей вычислений. По данным авторов прогноза, если ускоритель поколения A100 продаётся за $10 000, то с каждого H100 новейшего поколения NVIDIA получает не менее $20 000. Это в десятки раз больше, чем при продаже среднестатистического игрового графического процессора.

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Источник изображения: NVIDIA

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Строго говоря, оптимизма представителям HSBC внушает осознание факта, что даже при довольно скромных объёмах продаж таких ускорителей NVIDIA может существенно увеличить свою выручку в серверном сегменте. В следующем году, по их оценкам, компания может выручить в общей сложности $33,37 млрд, а в 2025 году — уже $43,14 млрд. Сам по себе бум в сфере систем искусственного интеллекта позволит NVIDIA увеличить выручку на $5,2 млрд в следующем году и на $11,1 млрд в 2025-м.