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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором полугодии серверный бизнес Intel и AMD ещё не будет готов к восстановлению
Одновременно слабость будут демонстрировать рынки компонентов для беспроводной связи и промышленной автоматизации.
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Аналитики Citi спешат предвосхитить публикацию участниками полупроводникового рынка квартальных отчётов. Преобладающий позитивный настрой инвесторов относительно перспектив бизнеса AMD и NVIDIA во втором полугодии авторы прогноза спешат немного охладить, говоря о сохранении давления на серверный сегмент рынка. По крайней мере, в случае с Intel и AMD слабость спроса в этом секторе должна сохраниться по причине наличия больших складских запасов готовой продукции.

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Источник изображения: AMD

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С другой стороны, рынок ноутбуков, по некоторым оценкам, достиг своего дна и далее будет восстанавливаться. Автомобильный сегмент полупроводникового рынка сохраняет стабильные темпы роста, а вот слабый спрос на новую продукцию сохранится не только в серверном сегменте, но и на направлении беспроводных решений и компонентов для промышленной автоматизации.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы #компьютерный рынок
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