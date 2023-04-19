Одновременно слабость будут демонстрировать рынки компонентов для беспроводной связи и промышленной автоматизации.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Аналитики Citi спешат предвосхитить публикацию участниками полупроводникового рынка квартальных отчётов. Преобладающий позитивный настрой инвесторов относительно перспектив бизнеса AMD и NVIDIA во втором полугодии авторы прогноза спешат немного охладить, говоря о сохранении давления на серверный сегмент рынка. По крайней мере, в случае с Intel и AMD слабость спроса в этом секторе должна сохраниться по причине наличия больших складских запасов готовой продукции.

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Источник изображения: AMD

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С другой стороны, рынок ноутбуков, по некоторым оценкам, достиг своего дна и далее будет восстанавливаться. Автомобильный сегмент полупроводникового рынка сохраняет стабильные темпы роста, а вот слабый спрос на новую продукцию сохранится не только в серверном сегменте, но и на направлении беспроводных решений и компонентов для промышленной автоматизации.