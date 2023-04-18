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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Panasonic получила преференции на поставку тяговых батарей для электромобилей американской сборки
Вместе с другими компаниями из Японии, но она контролирует в Северной Америке половину рынка.
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По данным Business Korea, ситуация с деятельностью Panasonic в США подчёркивает принцип «если нельзя, но очень хочется, то можно». Известно, что авторы законопроекта о снижении инфляции, который устанавливал на десять лет правила субсидирования продаж электромобилей в США, первоначально были готовы допускать к участию в программе продукцию из тех стран, у которых с США есть соглашение о свободной торговле. Япония к таковым не относилась, но отдельное соглашение позволило японским компаниям попасть в привилегированное положение.

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Источник изображения: Business Korea

Как сообщают специалисты SNE Research, с января по октябрь прошлого года японская компания Panasonic контролировала 48% рынка тяговых батарей в Северной Америке. Корейская LG Energy Solution оказалась второй с более скромными 18 % рынка, китайская CATL довольствовалась третьим местом и 14 % местного рынка, хотя на мировом она контролирует более трети. Наконец, корейские компании SK On и Samsung SDI в Серверной Америке контролировали 10 и 8% рынка тяговых батарей соответственно.

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Другими словами, позиции Южной Кореи в совокупности не так слабы, но у производителей из этой страны нет таких преференций, как у японской Panasonic, которая уже сейчас может участвовать в программе субсидирования продаж электромобилей. Если учесть, что компания является давним производственным партнёром Tesla, нет необходимости объяснять, в чьих интересах было заключено особое соглашение между США и Японией. Южнокорейские власти особых привилегий в этом отношении не добились, и пока корейские производители только готовятся наладить сборку электромобилей в США, чтобы их машины тоже попадали под субсидирование. С локализацией производства тяговых батарей у корейских компаний всё заметно лучше, поскольку все три производителя аккумуляторов либо располагают предприятиями на территории США, либо собираются их построить.

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