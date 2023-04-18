Вместе с другими компаниями из Японии, но она контролирует в Северной Америке половину рынка.

По данным Business Korea, ситуация с деятельностью Panasonic в США подчёркивает принцип «если нельзя, но очень хочется, то можно». Известно, что авторы законопроекта о снижении инфляции, который устанавливал на десять лет правила субсидирования продаж электромобилей в США, первоначально были готовы допускать к участию в программе продукцию из тех стран, у которых с США есть соглашение о свободной торговле. Япония к таковым не относилась, но отдельное соглашение позволило японским компаниям попасть в привилегированное положение.

реклама

Источник изображения: Business Korea

Как сообщают специалисты SNE Research, с января по октябрь прошлого года японская компания Panasonic контролировала 48% рынка тяговых батарей в Северной Америке. Корейская LG Energy Solution оказалась второй с более скромными 18 % рынка, китайская CATL довольствовалась третьим местом и 14 % местного рынка, хотя на мировом она контролирует более трети. Наконец, корейские компании SK On и Samsung SDI в Серверной Америке контролировали 10 и 8% рынка тяговых батарей соответственно.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Другими словами, позиции Южной Кореи в совокупности не так слабы, но у производителей из этой страны нет таких преференций, как у японской Panasonic, которая уже сейчас может участвовать в программе субсидирования продаж электромобилей. Если учесть, что компания является давним производственным партнёром Tesla, нет необходимости объяснять, в чьих интересах было заключено особое соглашение между США и Японией. Южнокорейские власти особых привилегий в этом отношении не добились, и пока корейские производители только готовятся наладить сборку электромобилей в США, чтобы их машины тоже попадали под субсидирование. С локализацией производства тяговых батарей у корейских компаний всё заметно лучше, поскольку все три производителя аккумуляторов либо располагают предприятиями на территории США, либо собираются их построить.