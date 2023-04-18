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Как пользоваться и получить дебетовую карту Тинькофф
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Что такое дебетовая карта? Это современный платежный инструмент, который позволяет отказаться от использования наличных денежных средств. Первое время многие люди опасались использовать данный платежный инструмент по самым разнообразным причинам. Однако, со временем люди поняли, что пользоваться им выгодно, удобно и максимально просто. Сегодня даже появились разные способы использования дебетовых карт.

Способы использования

На сегодняшний день существует несколько способов использования дебетовых карт, так что каждый человек может найти наиболее удобный для себя способ:
  • Для получения денежных средств. Данный способ в основном востребован среди людей старшего поколения. То есть карта используется исключительно для зачисления денежных средств, а дальше человек снимает наличные через банкомат или в отделении банка по своему усмотрению;
  • Оплата в физических магазинах. В данном случае наличные денежные средства совсем не используются, то есть пластиковая карта вставляется или прикладывается к специальному устройству в магазине, и происходит оплата покупки. На сегодняшний день это наиболее распространенный способ;
  • Оплата покупок в интернет-магазинах. Сегодня многие люди совершают покупки через интернет. Ранее оплачивать такие покупки можно было только наличными при получении, однако, на сегодняшний день вполне возможно просто ввести данные карты и оплатить товар до момента его получения;
  • Виртуальная оплата. В данном случае имеется ввиду оплата покупок при помощи наиболее удобного гаджета. То есть на смартфон или часы устанавливается специальное приложение, к которому привязывается банковская карта. Таким образом, можно расплачиваться по безналу, но карту с собой не носить.
Как получить дебетовую карту?

Получить дебетовую карту можно через интернет. Данный способ позволяет значительно экономить собственное время, к тому же не нужно подстраиваться под режим работы банка. Однако, недостаток заключается в том, что даже сегодня не каждый человек владеет компьютером в достаточной для этого степени.



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