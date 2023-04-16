Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки жёстких дисков в серверном сегменте сократились почти в два раза
В потребительском упали на 28%.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Статистика мировых поставок жёстких дисков редко попадает в свободный доступ, но представителям Block&Files удалось заполучить данные TrendFocus при помощи аналитиков Wells Fargo. По информации источника, в первом квартале участниками рынка было отгружено не более 35 млн жёстких дисков, и это на 35% меньше итогов аналогичного периода предыдущего года. Менее трети из этого количества пришлось на серверный сегмент, хотя он уже давно является локомотивом выручки производителей. По сравнению с первым кварталом прошлого года, поставки HDD серверного назначения сократились на 54,3% в натуральном выражении.

реклама

Источник изображения: Seagate Technology

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В сегменте ПК и потребительской электроники поставки жёстких дисков в целом сократились на 28% до 22,5 млн штук. Из них на типоразмер 3,5 дюйма пришлось 12,5 млн штук (-24%), на типоразмер 2,5 дюйма — только 10 млн штук (-33%). Лидером рынка остаётся Seagate с долей около 45%, на втором месте идёт Western Digital Corporation (36,4%), на третьем остаётся Toshiba с 18,8%.

#аналитика #hdd #жёсткие диски #toshiba #western digital #seagate
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В этом году будет реализовано 679 млн смартфонов с поддержкой сетей 5G
Вымогатели могут требовать у Western Digital более $10 млн в виде выкупа за похищенные данные
Morgan Stanley: говорить о достижении дна компьютерным рынком преждевременно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 захватывающих игр с открытым миром, в которые не надоедает играть месяцами
48
Пилот F-22 Raptor ВВС США совершил получасовой полет на истребителе Су-30МК российского производства
+
Выбор лучшей игровой клавиатуры в 2023 году
15
Блеск и нищета Radeon'ов, или проверка и тестирование 14 видеокарт из моей коллекции
27
Военные разработки, которые используются в быту практически каждым человеком
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
4
AGEIA Technologies - история успехов и провалов компании, которая подарила нам технологию PhysX
29
Сказание о том, как англосаксы основали Москву
23
Мои мысли о выборе из самых дешёвых смартфонов в 2023 году
1
Обзор рынка комплектующих на 04.23 (Видеокарты)
15

Сейчас обсуждают

dimkahon
08:39
Скажите спасибо своей красномордой компании, которая до сего дня в middle-секции не выпустила ничего от слова "совсем". Где конкуренция? Подозреваю, там ничего путного и не выйдет.
Обнародованы некоторые характеристики GeForce RTX 4060 Ti от Colorful — геймеры могут расстроиться
Денис Москаленко
08:38
Прикиньте ебальники людей которые придумали виртуальную херню и теперь ее "добывают" сжигая электричество?
В сети Kaspa начинается гонка вооружений
LastAtlant
08:32
Могут под свою шизу и повесточку во что угодно пропихнуть. На крупных предприятиях существуют свои замкнутые сети с ограниченным доступом во внешний интернет. Теперь если головой подумать как эти данн...
В США хотят запретить использование кранов китайского производства из-за опасений по поводу шпионажа
BreakTheBeat
08:24
4050 не?
Обнародованы некоторые характеристики GeForce RTX 4060 Ti от Colorful — геймеры могут расстроиться
Сергей Vorvort
08:23
Смысл в 7800XT когда есть 6900XT, 6950XT?
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
kemanorell
08:18
Не важно, как высоко летит Назгул, неважно, как далеко устремлен взгляд Великого Ока с Башни "Барад-дур"...верьте, о люди, Маленький Фродо уже в пути, ибо Тьма неможет быть вечна ! (С)
В США хотят запретить использование кранов китайского производства из-за опасений по поводу шпионажа
Sir Traher
08:11
Кто бы сомневался
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
VRoman
08:06
Всё - это что?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)
Gringo
08:03
А они не объяснили, как пользоваться всякими инстаграмами и твитерами без впн?)
В российском интернет-пространстве продолжается борьба против VPN
Элла Кальценбоген
07:54
Зелот, шишку тебе в рот😂😂😂😂
Отряд российских диверсантов захватил Leopard 2, но принял решение затопить танк в болоте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем