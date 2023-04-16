В потребительском упали на 28%.

Статистика мировых поставок жёстких дисков редко попадает в свободный доступ, но представителям Block&Files удалось заполучить данные TrendFocus при помощи аналитиков Wells Fargo. По информации источника, в первом квартале участниками рынка было отгружено не более 35 млн жёстких дисков, и это на 35% меньше итогов аналогичного периода предыдущего года. Менее трети из этого количества пришлось на серверный сегмент, хотя он уже давно является локомотивом выручки производителей. По сравнению с первым кварталом прошлого года, поставки HDD серверного назначения сократились на 54,3% в натуральном выражении.

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Источник изображения: Seagate Technology

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В сегменте ПК и потребительской электроники поставки жёстких дисков в целом сократились на 28% до 22,5 млн штук. Из них на типоразмер 3,5 дюйма пришлось 12,5 млн штук (-24%), на типоразмер 2,5 дюйма — только 10 млн штук (-33%). Лидером рынка остаётся Seagate с долей около 45%, на втором месте идёт Western Digital Corporation (36,4%), на третьем остаётся Toshiba с 18,8%.