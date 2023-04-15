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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск зарегистрировал новую компанию X.AI Corp.
Можно предположить, что она будет заниматься технологиями искусственного интеллекта.
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Илон Маск (Elon Musk) не заинтересован в слишком быстром развитии систем искусственного интеллекта только в том случае, если они принадлежат конкурентам. Хотя он сам стоял у истоков OpenAI, подарившей миру ChatGPT, в 2018 году из-за разногласий с Сэмом Альтманом (Sam Altman) он покинул компанию. С тех пор Маск неоднократно предпринимал попытки усилить штат собственных специалистов в сфере искусственного интеллекта, в том числе и за счёт переманивания сотрудников OpenAI.

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Как сообщает The Wall Street Journal, недавно в штате Невада была зарегистрирована компания X.AI Corp., единственным директором которой является Илон Маск, а управляющий его делами Джаред Бёрчалл (Jared Birchall), занимающий высокие посты в The Boring Company и Neuralink, числится номинальным руководителем новой компании.

Источник изображения: Meme-arsenal

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Напомним, недавно социальная сеть Twitter перешла под контроль зарегистрированной в Неваде X Corp., поэтому компания X.AI может стать частью нового холдинга Илона Маска. Судя по наименованию, она займётся разработкой технологий искусственного интеллекта, которые возьмёт на вооружение не только Tesla, но и Twitter.

#илон маск #искусственный интеллект #openai
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