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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Ускорители NVIDIA H100 предлагаются на eBay по $40 000 за штуку
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Специализированные ускорители вычислений NVIDIA являются весьма специфическим товаром, чтобы рассуждать об их розничной стоимости, поскольку обычно они реализуются корпоративным клиентам по закрытым каналам. Однако, как отмечает CNBC, интерес к этой теме вчера всколыхнул известный разработчик ПО Джон Кармак (John Carmack), который со страниц Twitter поведал о наличии на популярном интернет-аукционе eBay нескольких предложений ускорителей NVIDIA H100 с новейшей архитектурой Hopper по цене около $40 000 за экземпляр.

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Источник изображения: Getty Images

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Для сравнения, предшествующее решение A100 с архитектурой Ampere оценивалось в $10 000 за штуку, но для NVIDIA кратный прогресс в сфере ускорения вычислений является обычным делом, поэтому и пропорциональное увеличение цены не так удивляет. С другой стороны, спекулятивный фактор явно присутствует, поскольку ажиотаж вокруг систем генеративного искусственного интеллекта позволяет продавцам выставлять соответствующие цены.

#nvidia #искусственный интеллект #hopper #h100
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хахахер
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я не читал статью,но осуждаю
Пригожин считает, что длительное сражение за Бахмут играет на руку российским войскам
deema35
06:13
А я все думал кто-же покупает видеокарты по $40 000 за штуку. Оказывается их покупает Джон Кармак.
Ускорители NVIDIA H100 предлагаются на eBay по $40 000 за штуку
Sash33
06:08
Бесполезная видяха. Во что играть то будете, в пошаговую изометрию? Игоръ то сдох. Сегодня видяха нужна лишь в одном случае - нейросети, и тут 4070 маловато, 12 гигов ни о чём, Хуанг всех налюбил, ник...
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