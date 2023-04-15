Специализированные ускорители вычислений NVIDIA являются весьма специфическим товаром, чтобы рассуждать об их розничной стоимости, поскольку обычно они реализуются корпоративным клиентам по закрытым каналам. Однако, как отмечает CNBC, интерес к этой теме вчера всколыхнул известный разработчик ПО Джон Кармак (John Carmack), который со страниц Twitter поведал о наличии на популярном интернет-аукционе eBay нескольких предложений ускорителей NVIDIA H100 с новейшей архитектурой Hopper по цене около $40 000 за экземпляр.
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Для сравнения, предшествующее решение A100 с архитектурой Ampere оценивалось в $10 000 за штуку, но для NVIDIA кратный прогресс в сфере ускорения вычислений является обычным делом, поэтому и пропорциональное увеличение цены не так удивляет. С другой стороны, спекулятивный фактор явно присутствует, поскольку ажиотаж вокруг систем генеративного искусственного интеллекта позволяет продавцам выставлять соответствующие цены.