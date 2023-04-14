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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Гигантский дворник Tesla Cybertruck продемонстрировал свою способность очищать стекло
Некрасиво, но работает.
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По ту сторону океана беспилотники используются для создания интересного информационного наполнения, и одному из жителей Техаса удалось в ходе будничного пролёта квадрокоптера над территорией местного предприятия Tesla заснять работающую щётку стеклоочистителя на прототипе электрического пикапа Cybertruck. Судя по обстановке вокруг транспортного средства, машину «продували» в некотором аналоге аэродинамической трубы, собранном чуть ли не из подручных материалов.

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Источник изображения: YouTube, Brad Sloan

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Сотрудник компании при этом опрыскивал ветровое стекло пикапа жидкостью, а гигантская монощётка удаляла всю грязь со стекла. По итогам изучения видеозаписи стало понятно, что в правом верхнем углу стекла неизбежно остаётся неочищенный сектор, и он может мешать обзорности в городских условиях, скрывая, например, дорожный знак или сигнал светофора. Примечательно, что в позапрошлом году стало известно о наличии у Tesla патента на систему лазерной очистки ветрового стекла. Понятно, что реализовать её в условиях серийного производства за разумные деньги пока проблематично, а вот пикапу с его обширным стеклом она бы точно пригодилась.

#tesla #электромобили tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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