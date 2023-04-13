На 15% больше, чем в прошлом году.

По прогнозам аналитиков DigiTimes Research, в четвёртом квартале прошлого года было отгружено более 300 млн смартфонов, а в первом квартале текущего года объёмы поставок снизились до 260 млн штук. Негативная динамика спроса в целом позволяет авторам прогноза снизить целевые объёмы поставок смартфонов за 2022 год до 1,16 млрд штук, за 2023 год — до 1,12 млрд штук.

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Источник изображения: DigiTimes

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Если рассматривать динамику поставок смартфонов с поддержкой 5G, то в прошлом году, по мнению источника, они вряд ли превысили 589 млн штук, хотя более ранний прогноз предлагал рассчитывать на 595 млн смартфонов такого типа. В текущем году, как считают представители DigiTimes Research, объёмы поставок 5G-смартфонов достигнут 679 млн штук.