По информации опрошенных Nikkei Asian Review источников, партнёры Apple сейчас ведут переговоры с этой компанией о возможности организации сборки MacBook в Таиланде. Производство компьютеров этого семейства в текущем полугодии стартует в соседнем Вьетнаме, но некоторые подрядчики рассматривают возможность сборки ноутбуков Apple и в Таиланде.
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Дело в том, что высокая степень концентрации производств по сборку электроники на севере Вьетнама уже привела не только к дефициту свободных земельных участков, но и росту зарплат рабочих и дефициту кадров. Как пояснил один из подрядчиков Apple, рабочие во Вьетнаме уже получают до 80% ежемесячного дохода своих коллег в Китае, поэтому миграция производства из КНР на север Вьетнама по этому критерию уже утрачивает свой смысл.
В качестве альтернативы теперь рассматривается Таиланд, где уже ведётся сборка Apple Watch. Ноутбуки с этой точки зрения являются более простой продукцией, поэтому их сборку можно будет наладить в Таиланде в сжатые сроки. На первых порах партнёры Apple готовы снабжать комплектующими для MacBook предприятия во Вьетнаме, поскольку на логистику и оформление грузов на таможне на этом маршруте будет уходить не более трёх дней.