В апреле всё может обойтись без объявлений.

Тайваньское издание DigiTimes решило сделать свой вклад в обсуждение вероятности объявления компанией TSMC о решении построить предприятие в Германии на следующей неделе в четверг. По данным источника, такое решение к 20 апреля готово не будет, и если TSMC решится заявить о строительстве предприятия в Германии, то произойдёт это лишь к лету текущего года.

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Источник изображения: DigiTimes

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В той же Саксонии, которая в слухах упоминается чаще всего, по данным представителей местной промышленности, не так много земельных участков, подходящих для строительства более или менее крупных предприятий. При этом регион обладает достаточно развитой инженерной инфраструктурой и достаточно квалифицированной рабочей силой, которую можно привлекать к новым проектам без необходимости перемещать сотрудников из других регионов. В окрестностях Дрездена, напомним, уже не первое десятилетие функционируют предприятия по производству микропроцессоров, которые сперва принадлежали AMD, а потом перешли под контроль GlobalFoundries.