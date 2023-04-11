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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ФБР предостерегло граждан от использования публичных пунктов зарядки мобильных устройств
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Денверское подразделение ФБР, как отмечает CNBC, на этой неделе предостерегло владельцев мобильных устройств от использования публичных пунктов зарядки, предусматривающих прямое подключение смартфона или планшета к порту USB. Через этот порт, по данным ведомства, устройство может быть заражено зловредной программой, позволяющей получить доступ к конфиденциальной информации его владельца.

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Источник изображения: Nextgov

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Как минимум, ФБР рекомендует использовать собственные зарядные кабели, а в идеале вообще иметь с собой персональное зарядное устройство, подключаемое к силовой розетке. Примечательно, что в ведомстве отказываются говорить о том, какие события спровоцировали распространение подобных рекомендаций, и утверждают, что никаких инцидентов в этой сфере пока зарегистрировано не было. По мнению ФБР, подобный сценарий взлома мобильных устройств граждан просто возможен теоретически.

#usb #информационная безопасность #фбр #зарядная станция
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