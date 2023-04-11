Сегодня даже в салоне относительно недорогих автомобилей можно найти несколько штатных дисплеев, хотя экраны на основе OLED-технологии в этой сфере пока не получили существенного распространения. Как поясняет Nikkei Asian Review, южнокорейская компания Samsung Display заключила соглашение с производителем спорткаров Ferrari о поставках для нужд последнего своих дисплеев типа OLED.
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Условия сделки не разглашаются, но о стремлении Samsung продвигать свои дисплеи типа OLED на рынке говорит хотя бы тот факт, что компания выделила $3,1 млрд на расширение их производства для использования в планшетах и ноутбуках. Свои смартфоны с гибкими дисплеями Samsung тоже оснащает панелями типа OLED. В автомобильном интерьере такому дисплею можно придать изогнутую форму, чем наверняка воспользуется и компания Ferrari.