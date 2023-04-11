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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2027 году процессоры с архитектурой Arm займут до четверти рынка ПК
А сейчас они едва преодолели 14%.
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По прогнозам Counterpoint Research, к 2027 году центральные процессоры с Arm-совместимой архитектурой займут до 25,3% рынка ПК, тогда как сейчас их доля не превышает 15%. Пока на этом рынке доминирует продукция Apple, которая занимает 90% сегмента ноутбуков и компьютеров на основе процессоров с Arm-совместимой архитектурой.

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Источник изображения: Apple

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Разумеется, для дальнейшей экспансии за пределы экосистемы Apple процессоры с архитектурой Arm должны будут полноценно поддерживаться приложениями и операционными системами Microsoft. На основе процессоров с такой архитектурой планируется создавать широкий ассортимент гибридных устройств, сочетающих свойства планшета и ноутбука. Кроме того, как считают авторы прогноза, процессоры с архитектурой Arm хорошо себя проявят в составе устройств виртуальной и дополненной реальности, а также компактных систем, подключаемых к порту USB.

#аналитика #apple #процессоры #arm #компьютерный рынок
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