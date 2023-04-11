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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На рынке контрактных услуг Intel суждено стать своего рода «крепким середнячком»
В клуб лидеров её вряд ли пустят TSMC и Samsung.
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По информации Bloomberg, рынок услуг по контрактному производству полупроводниковых чипов уже несколько лет подряд примерно в равных долях делится на сектор зрелой и передовой литографии. Сейчас технологическая граница между ними проходит по техпроцессам от 16 нм и ниже. В передовом секторе лидируют TSMC и Samsung, они активно наращивали выручку в последнее время, увеличивая отрыв от конкурентов.

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Источник изображения: Bloomberg

Рынок услуг в сфере зрелой литографии более стабилен, при этом игроков на нём гораздо больше, а темпы роста выручки ниже. По оценкам Bloomberg, если Intel всё же преодолеет те колоссальные сложности, которые стоят перед компанией на пути освоения рынка контрактных услуг, то вряд ли ей достанется место в сегменте передовой литографии. Скорее, компания сможет претендовать на некоторую промежуточную позицию, предлагая по разумным ценам изготовление чипов с использованием технологий, на шаг или два отстающих от передовых решений. Дело даже не в отсутствии у Intel адекватных технических компетенций, просто к относительно новому игроку заказчики будут очень долго присматриваться с недоверием.

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Дополнительной опорой для Intel станут правительственные заказы США, и в этом отношении успех инициативы компании будет в большей степени зависеть не от инженеров, а от специалистов по продажам, которые смогут выстроить доверительные отношения с американскими заказчиками, заинтересованными в сохранении своих технических секретов от представителей третьих стран.

#intel #samsung #аналитика #литографическое производство #tsmc
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