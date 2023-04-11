Возможно, только для испытательных целей.

Как сообщает Electrek, на дорогах Калифорнии был замечен прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck с новым необычным элементом интерьера. Колёсные диски, выполненные из стали путём штамповки, обычно являются атрибутом простейших комплектаций автомобилей. На довольно дорогом электрическом пикапе они смотрятся необычно.

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Источник изображения: Cybertruck Owners Club

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Впрочем, разгадка их появления может иметь отношение к совсем другим факторам. На ободе колёсных дисков замечены специальные датчики, измеряющие величину различных сил, воздействующих на колёса. Такие диски могли просто оказаться более удобными для испытаний. На передней стойке кузова этого прототипа тоже видна вереница каких-то датчиков. Компания намеревается наладить выпуск пикапов в середине текущего года, но массовые поставки Cybertruck начнутся не ранее 2024 года.