DDR5, по всей видимости, достаточно востребована рынком.

По данным рыночных обозревателей, на которых ссылается DigiTimes, принятое недавно компанией Samsung Electronics решение значительно сократить объёмы выпуска микросхем памяти преимущественно будет реализовано в сегменте производства чипов поколения DDR4. По данным источника, в первом квартале Samsung столкнулась со снижением заказов на 30%, а складские запасы микросхем типа DRAM измеряются 21 неделей реализации.

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Источник изображения: DigiTimes

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В то же время, рынок пока не так насыщен памятью типа DDR5, поэтому усилия по ограничению производства оперативной памяти Samsung считает разумным сосредоточить в сегменте DDR4. Для компании это первый с 1996 года случай реализации намерений сократить объёмы выпуска памяти. Во всех остальных кризисных ситуациях Samsung находила в себе силы сохранить объёмы производства продукции на существующем уровне.