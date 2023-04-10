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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В первом квартале поставки компьютеров Apple просели более чем на 40%
Против 29% в среднем.
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По данным IDC, в первом квартале текущего года объёмы поставок готовых ПК сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29% до 56,9 млн штук. Это меньше, чем было поставлено в первом квартале 2019 года (59,2 млн штук) и первом квартале 2018 года (60,6 млн штук), поэтому говорить о восстановлении спроса до уровня, предшествовавшего периоду пандемии, пока преждевременно.

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Источник изображения: IDC

По мнению аналитиков, спрос на ПК начнёт оживляться не ранее 2024 года, поскольку стареющий парк компьютеров потребует обновления в связи с переходом на Windows 11. При благоприятной динамике макроэкономических показателей признаки улучшения ситуации могут наблюдаться уже во второй половине текущего года, но пока складские запасы готовых ПК измеряются гораздо более продолжительными периодами, чем четырьмя или шестью неделями реализации, что считается нормой.

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Антилидером по динамике снижения поставок ПК в первом квартале оказалась компания Apple, которая сократила отгрузку на 40,5%. Примечательно, что пятёрка крупнейших производителей ПК контролирует 74,1% рынка, и у оставшихся более мелких производителей поставки в первом квартале упали на 26% против 29% в среднем. На втором месте с 21,1% рынка закрепилась компания HP Inc., которой удалось ограничить снижение объёмов поставок 24,2%.

#аналитика #apple #idc #компьютерный рынок
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