Но это всё равно будет капля в море.

По данными японских СМИ, на которые ссылается агентство Reuters, местные власти решились на увеличение субсидий, выделяемых на строительство предприятия Rapidus, которое с 2025 года должно начать выпуск прототипов 2-нм изделий. Серийное производство 2-нм чипов должно быть освоено в 2027 году.

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Источник изображения: Reuters

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Первоначальную сумму субсидий в $528 млн планируется увеличить до $2,27 млрд. Впрочем, руководство Rapidus в прошлом квартале заявляло, что на полноценную реализацию проекта придётся потратить $53 млрд. Другими словами, субсидии государства на этом фоне выглядят достаточно скромно. В случае с предприятием TSMC, например, японские власти готовы субсидировать до половины бюджета.