Власти США сперва обнадёжили зарубежных производителей чипов готовностью предоставлять субсидии на общую сумму $39 млрд при условии строительства предприятий на территории страны, но позднее программа обросла рядом дополнительных условий, которые во многих случаях вызывают у соискателей некоторую настороженность. В частности, получающим субсидии компаниям предлагается на десять лет ограничить свою инвестиционную активность в Китае, регулярно делиться производственными и экономическими показателями с американскими чиновниками, а в случае получения прибыли сверх запланированного проектом размера предлагается делиться излишками с властями США.
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Как сообщает Reuters, руководство TSMC вынуждено было организовать дополнительные консультации с властями США, которые позволили бы внести некоторую ясность в условия предоставления субсидий именно этой тайваньской компании.
Напомним, TSMC намеревается построить в Аризоне два предприятия по производству 5-нм и 3-нм продукции. Поскольку не только строительство предприятий, но и оплата труда персонала требуют от TSMC более высоких издержек, чем на Тайване, компания серьёзно рассчитывает на субсидии от властей США. Пока проект со строительством двух предприятий в Аризоне оценивается в $40 млрд, но смета может вырасти из-за инфляции.