Не только южнокорейские производители обеспокоены новыми требованиями США.

Власти США сперва обнадёжили зарубежных производителей чипов готовностью предоставлять субсидии на общую сумму $39 млрд при условии строительства предприятий на территории страны, но позднее программа обросла рядом дополнительных условий, которые во многих случаях вызывают у соискателей некоторую настороженность. В частности, получающим субсидии компаниям предлагается на десять лет ограничить свою инвестиционную активность в Китае, регулярно делиться производственными и экономическими показателями с американскими чиновниками, а в случае получения прибыли сверх запланированного проектом размера предлагается делиться излишками с властями США.

реклама

Как сообщает Reuters, руководство TSMC вынуждено было организовать дополнительные консультации с властями США, которые позволили бы внести некоторую ясность в условия предоставления субсидий именно этой тайваньской компании.

Источник изображения: Reuters

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним, TSMC намеревается построить в Аризоне два предприятия по производству 5-нм и 3-нм продукции. Поскольку не только строительство предприятий, но и оплата труда персонала требуют от TSMC более высоких издержек, чем на Тайване, компания серьёзно рассчитывает на субсидии от властей США. Пока проект со строительством двух предприятий в Аризоне оценивается в $40 млрд, но смета может вырасти из-за инфляции.