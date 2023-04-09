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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel приступит к полноценной обработке процессоров Raptor Lake в Китае
За исключением старших моделей семейства.
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Западные компании в наше время стремятся отдалиться от Китая, тем интереснее на этом фоне выглядит служебная рассылка компании Intel, в которой сообщается о переходе к полному циклу обработки готовых кристаллов для процессоров семейства Raptor Lake на предприятии в Китае. Напомним, что непосредственно кристаллы процессоров Intel производит в США, Ирландии или Израиле, а их тестированием и упаковкой занимаются предприятия в Китае, Малайзии и Вьетнаме. Не все из них синхронно освоили все операции с выходом нового семейства Raptor Lake в прошлом году, но теперь окончательная сборка и тестирование таких процессоров будет производиться и в Китае.

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Источник изображения: Intel

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Соответственно, на упаковке процессоров местного производства появится подпись «Собрано в Китае», как поясняет иллюстрация. Клиентам Intel следует ожидать появления таких процессоров в каналах продажи после 7 мая текущего года. Одновременно процессоры семейства Raptor Lake могут иметь вьетнамское и малайзийское происхождения, все три варианта абсолютно равнозначны с точки зрения потребительских качеств. Примечательно, что модели Raptor Lake с восемью производительными ядрами в Китае пока собираться не будут.

#intel #процессоры #китай #intel raptor lake
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