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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla завершила неделю очередным серьёзным снижением цен на электромобили в США
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От ресурса Electrek вполне ожидаемо не скрылся факт снижения цен компанией Tesla на свои электромобили, реализуемые в США. Ещё вчера флагманские Tesla Model X и Model S были на $5000 дороже, а теперь кроссовер предлагается по цене от $94 990, а седан в более доступной из двух предлагаемых версий стоит $84 990.

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Источник изображения: Tesla

Самая доступная Tesla Model 3 в США теперь стоит $41 990, она за ночь потеряла в цене $1000, но до 18 апреля у некоторых граждан страны есть шанс сэкономить на покупке дополнительные $7500, если их годовой доход соответствует критериям участия в программе субсидирования приобретения электромобилей. Полноприводная Tesla Model 3 версии Performance тоже стала дешевле на тысячу долларов США, но её цена начинается с отметки $52 990.

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Больше всего повезло потенциальным покупателям кроссоверов Tesla Model Y. Во-первых, они получили открытый доступ к заказу на сайте компании самой простой версии машины за $49 990. Во-вторых, две другие модификации подешевели на $2000, и теперь стоят от $52 990 и $56 990 соответственно. В-третьих, все три версии могут рассчитывать на участие в программе субсидирования без временных ограничений, как в случае с Tesla Model 3. Кроме того, у кроссовера выше потолок субсидируемой стоимости — до $80 000 без учёта программных опций, тогда как у Tesla Model 3 этот уровень ограничен суммой $55 000.

#сша #tesla #цены #электромобили tesla
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