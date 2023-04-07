По информации DigiTimes, компания Intel уже начала снабжать клиентов из числа оборонных заказчиков первыми прототипами многочиповых решений, которые она будет в дальнейшем выпускать для их нужд. Напомним, что в 2025 году на новых предприятиях в штате Огайо Intel собирается наладить выпуск изделий для оборонных заказчиков с использованием передовой технологии Intel 18A.
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По сути, сторонние клиенты получат доступ к передовой литографии Intel без особого отставания от собственных подразделений процессорного гиганта. Руководство Intel обещало до конца года назвать имя заказчика, который первым будет получать чипы, выпускаемые по технологии Intel 18A. Получается, что параллельно компания будет использовать для оборонных заказчиков многокристальную компоновку. Для собственных нужд компания начнёт использовать технологию Intel 18A в 2025 году, выпуская серверные процессоры Clearwater Forest.