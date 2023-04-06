Совместное предприятие Rapidus было сформировано группой японских компаний, которые потенциально нуждаются в передовых чипах локального производства, но сами не имеют опыта их выпуска, поэтому технологическим донором проекта выступит американская корпорация IBM, сохранившая достойный потенциал в литографической сфере, хотя с личными производственными линиями ей уже пришлось проститься несколько лет назад.
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Индийской инициативе такого толка, продвигаемой местной компанией Vedanta и тайваньским контрактным производителем электроники Foxconn, пока не удаётся найти достойного технологического партнёра, как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По замыслу руководства Vedanta, эта индийская компания в содружестве с Foxconn должна построить в Индии предприятие стоимостью около $19 млрд, на котором был бы налажен контрактный выпуск чипов для нужд местных заказчиков.
Переговоры с GlobalFoundries и STMicroelectronics, как сообщают источники, успехом не увенчались. Ситуация усугубляется тем, что индийские власти готовы предоставить лишь половину запрошенной инициаторами проекта суммы субсидий, считая смету сильно завышенной. Представители Vedanta эти слухи прокомментировали заявлением о наличии у компании сильного технологического партнёра, который приведёт проект к успеху. Пока не получила развития и другая индийская инициатива, которая подразумевала бы строительство на территории страны предприятия по выпуску чипов при поддержке Tower Semiconductor. Эта израильская компания в настоящее время ожидает одобрения со стороны антимонопольных органов, чтобы стать частью корпорации Intel. Возможно, новым владельцам бизнеса строительство предприятия в Индии покажется просто неинтересным.