И только в этом квартале они последовательно вырастут на 11%.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Представители TrendForce в редком для себя варианте деятельности рассмотрели перспективы рынка ноутбуков на ближайшие кварталы и год в целом. По их данным, в первом квартале поставки ноутбуков на мировой рынок достигли 33,9 млн штук, но это было на 13% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года, и на 39% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

реклама

Источник изображения: AMD

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В текущем квартале, по мнению экспертов TrendForce, объёмы поставок ноутбуков последовательно вырастут на 11% за счёт появления новых моделей дискретных видеокарт и частичного освобождения складов от готовой продукции предыдущих поколений, но в годовом сравнении снижение достигнет 17,7%. Инфляция и макроэкономические проблемы будут угнетать спрос на ноутбуки в течение этого года, поэтому аналитики ожидают, что по его итогам объёмы поставок этого вида продукции на мировой рынок сократятся на 13%.