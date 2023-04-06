Представители TrendForce в редком для себя варианте деятельности рассмотрели перспективы рынка ноутбуков на ближайшие кварталы и год в целом. По их данным, в первом квартале поставки ноутбуков на мировой рынок достигли 33,9 млн штук, но это было на 13% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года, и на 39% меньше, чем в первом квартале 2022 года.
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В текущем квартале, по мнению экспертов TrendForce, объёмы поставок ноутбуков последовательно вырастут на 11% за счёт появления новых моделей дискретных видеокарт и частичного освобождения складов от готовой продукции предыдущих поколений, но в годовом сравнении снижение достигнет 17,7%. Инфляция и макроэкономические проблемы будут угнетать спрос на ноутбуки в течение этого года, поэтому аналитики ожидают, что по его итогам объёмы поставок этого вида продукции на мировой рынок сократятся на 13%.