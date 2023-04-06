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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы поставок ноутбуков по итогам года должны сократиться на 13%
И только в этом квартале они последовательно вырастут на 11%.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Представители TrendForce в редком для себя варианте деятельности рассмотрели перспективы рынка ноутбуков на ближайшие кварталы и год в целом. По их данным, в первом квартале поставки ноутбуков на мировой рынок достигли 33,9 млн штук, но это было на 13% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года, и на 39% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

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Источник изображения: AMD

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4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
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13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
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В текущем квартале, по мнению экспертов TrendForce, объёмы поставок ноутбуков последовательно вырастут на 11% за счёт появления новых моделей дискретных видеокарт и частичного освобождения складов от готовой продукции предыдущих поколений, но в годовом сравнении снижение достигнет 17,7%. Инфляция и макроэкономические проблемы будут угнетать спрос на ноутбуки в течение этого года, поэтому аналитики ожидают, что по его итогам объёмы поставок этого вида продукции на мировой рынок сократятся на 13%.

#аналитика #ноутбуки #компьютерный рынок #trendforce
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