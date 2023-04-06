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Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Японии готовы обеспечить Rapidus финансовой поддержкой для выпуска 2-нм чипов
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По информации Bloomberg, министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) в интервью агентству заверил, что образованное для освоения выпуска на территории Японии 2-нм чипов совместное предприятие Rapidus сможет рассчитывать на финансовую поддержку государства. Чтобы достичь поставленной цели, компании потребуются триллионы иен, и власти Японии готовы в случае необходимости увеличить суммы предоставляемых субсидий.

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Источник изображения: Bloomberg

На начальном этапе правительство Японии выделило $530 млн для формирования совместного предприятия, инвесторами в которое также выступили многие крупные японские корпорации. Технологическим донором Rapidus станет американская корпорация IBM, что позволит японской компании ко второй половине десятилетия освоить на территории Японии выпуск 2-нм чипов в массовых количествах.

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Японский министр признаёт, что сейчас столь продвинутые чипы в Японии никому особо не требуются, но в последующие пять или десять лет спрос на них однозначно вырастет, поскольку будут развиваться системы искусственного интеллекта, квантовые вычисления и автопилот. Власти будут следить за прогрессом Rapidus, и если потребуется, смогут увеличить финансовую поддержку этой компании.

#полупроводники #япония #rapidus
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