По крайней мере, это отражено в бухгалтерских документах.

Издание ТАСС сообщает, что производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года якобы «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на общую сумму 1,86 миллиарда рублей из-за прекращения продаж. Речь идёт о запасных частях, IT-оборудовании и прочих вещах, упоминаемых в бухгалтерских документах.

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Само решение об утилизации всей материальной базы в РФ было принято ещё в августе 2022 года. Этому предшествовали приостановки действий лицензий и услуг Cisco в России, а также объявление о невозможности реэкспорта.

«[Материально-производственные] запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,864 млрд рублей», — сообщается в отчётных документах. Если что, подобный резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020-го годов.

Под материально-производственными запасами понимаются в основном эксплуатационные запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой — Cisco Systems International B.V. Кроме того, уже уничтожили основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.

Всё из тех же бухгалтерских документов можно узнать, что «Сиско системс» за июль — август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила около 190,6 млн рублей. Численность сотрудников компании в конце 2022 года составила пять человек — на конец 2021 года их было 60.

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Журналисты издания информационного агентства ТАСС напоминают, что «Сиско системс» в России ранее занималась обслуживанием оборудования. У Cisco есть и второе юрлицо в РФ — «Сиско солюшенз», через которое осуществлялась дистрибьюция оборудования — электронного и телекоммуникационного. По этой компании данных о судьбе оборудования нет, было ли оно уничтожено в стенах (или за стенами, это уже вопрос не принципиальный) «Сиско системс» или же роздано/продано — вопрос открытый.