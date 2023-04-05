Хотели как лучше, а получили выговор?

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Хотя официальные представители Samsung Electronics не комментируют ситуацию публично, корейское издание Economist сообщает, что за последние три недели было выявлено три случая передачи в систему ChatGPT фрагментов конфиденциальной информации сотрудниками Samsung, занятыми в разработке и производстве полупроводниковых компонентов. В одном из случаев разработчик попытался оптимизировать силами ChatGPT код утилиты, предназначенной только для внутреннего использования. Во втором случае другой сотрудник попытался оптимизировать применяемый при производстве чипов алгоритм, что также считается нарушением правил работы со служебной информацией.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Наконец, в третьем случае сотрудник Samsung попытался на основе стенограммы служебного совещания сгенерировать при помощи ChatGPT презентацию. Во всех инцидентах третья сторона формально получила доступ к конфиденциальной информации Samsung, чем руководство компании явно не может быть довольно. На первых порах с сотрудниками компании проведена разъяснительная работа, а с их служебных устройств доступ к ChatGPT будет закрыт. В дальнейшем Samsung рассчитывает разработать собственную систему генеративного искусственного интеллекта, чтобы сотрудники могли ею пользоваться без угрозы для информационной безопасности.