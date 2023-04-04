Прирост расходов станет самым большим в мировой отрасли.

По данным отраслевой ассоциации SEMI, на которые ссылается Bloomberg, японские производители в следующем году потратят на закупку оборудования для производства чипов на менее $7 млрд, увеличив профильные расходы на рекордные 82%. Южная Корея окажется на втором месте по приросту профильных затрат (41,5%), прочие страны Юго-Восточной Азии ограничатся приростом на 37%, Европа и страны Ближнего Востока лишь чуть отстанут с увеличением расходов на 36%, обе Америки будут довольствоваться 23,9% прироста, а Китай ограничится 2%.

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Тайвань хоть и будет довольствоваться предпоследним местом с точки зрения динамики роста расходов (+4,2%), останется лидером по величине этих затрат ($24,9 млрд). Феномен Японии в этом контексте интересен тем, что страна резко увеличит расходы на переоснащение своих предприятий оборудованием для производства чипов. Впрочем, сложно сказать, как географически разнесены расходы на оснащение совместного предприятия с TSMC на территории Японии, которое как раз будет введено в строй в следующем году. Формально, основным акционером остаётся тайваньская TSMC, но японским компаниям Sony и Denso принадлежат 20 и 10% акций соответственно. По меркам японской полупроводниковой отрасли это будет достаточно крупный проект.