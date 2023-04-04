Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские производители чипов в следующем году потратят на закупку оборудования $7 млрд
Прирост расходов станет самым большим в мировой отрасли.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

По данным отраслевой ассоциации SEMI, на которые ссылается Bloomberg, японские производители в следующем году потратят на закупку оборудования для производства чипов на менее $7 млрд, увеличив профильные расходы на рекордные 82%. Южная Корея окажется на втором месте по приросту профильных затрат (41,5%), прочие страны Юго-Восточной Азии ограничатся приростом на 37%, Европа и страны Ближнего Востока лишь чуть отстанут с увеличением расходов на 36%, обе Америки будут довольствоваться 23,9% прироста, а Китай ограничится 2%.

реклама

Источник изображения: Adobe Stock

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Тайвань хоть и будет довольствоваться предпоследним местом с точки зрения динамики роста расходов (+4,2%), останется лидером по величине этих затрат ($24,9 млрд). Феномен Японии в этом контексте интересен тем, что страна резко увеличит расходы на переоснащение своих предприятий оборудованием для производства чипов. Впрочем, сложно сказать, как географически разнесены расходы на оснащение совместного предприятия с TSMC на территории Японии, которое как раз будет введено в строй в следующем году. Формально, основным акционером остаётся тайваньская TSMC, но японским компаниям Sony и Denso принадлежат 20 и 10% акций соответственно. По меркам японской полупроводниковой отрасли это будет достаточно крупный проект.

#аналитика #финансы #полупроводники #япония
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Заверения Micron об отсутствии влияния китайского расследования на бизнес не помогли избежать дальнейшего снижения курса акций
SK hynix была вынуждена выпустить конвертируемые облигации для пополнения оборотных средств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
6
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
2
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
24
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
5
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
33
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
6
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
13

Сейчас обсуждают

Фауст Гете
13:40
Добейте уже этих тварей бесполезных
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
32Влад32
13:39
Похоже в мире начинается гонка производителей чипов.
Японские производители чипов в следующем году потратят на закупку оборудования $7 млрд
grom9000
13:37
Материнки Асус полное говно. Очень долгий старт. Друг и я взяли на разных чипсетах, но обе сокет 1700. Оба жалеем. Нажимаешь кнопку повер и секунд 3-5 только вентиляторы работают, ничего другого не пр...
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
Leonator
13:37
Автор, если вы хотели взять Апекс за 80 т.р., то для обзоров возьмите тогда EVGA Z790 Dark Kingpin. Уж она точно не станет узким местом при разгоне памяти. Мне из США за три недели привезли Асрок. И с...
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
Александр Пушкарёв
13:34
У меня 3060ti gamingx trio нелошара,потребляет 250ватт и на криптексе копает ~3к в месяц
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Alexandr test Alexandr test
13:34
Что подтверждает, что криптовалюта это чистой воды спекулятивная валюта, пирамида, появилась новая валюта, её раскрутил в СМИ, майнеры ломанулись, несколько инвесторов пришло, но потом майнеров стало ...
Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
jugador
13:32
На уровне 3080ти сейчас 4070ти( +- где-то быстрее, где-то медленнее). 4070 имеет на треть меньше конвееров, т.ч. она в принципе не может быть на данном уровне
Первый тест GeForce RTX 4070 — новинка быстрее Radeon RX 7900 XT и RTX 3070 Ti на 1.2 и 25.5 %
Ilikethat
13:32
Уже проскакивала инфа, что если в материнку на am4 с условно старым БИОС, который знает 5800x, но не знает 5800x3d, вставить последний. То материнка не ограничивает напряжения и можно сжечь проц. Возм...
GeForce RTX 4070 в Geekbench примерно на 20% быстрее RTX 3070Ti и настолько же медленнее RTX 4070Ti
Павел Хамлов
13:30
Где ты там графику увидел то? То же самое было во второй части на пс4про. Мыло и кривой свет с тенями низкого разрешения в наличии.
The Last of Us Part I оказалась технологическим провалом – 4К@60 fps не тянет даже GeForce RTX 4090
Алексей Бурлуцкий
13:26
У Польши денег хватит на эксплуатацию f22 и f35 ?
Илон Маск сменил иконку Твиттера на Dogecoin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем