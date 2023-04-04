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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix была вынуждена выпустить конвертируемые облигации для пополнения оборотных средств
Деньги нужны на закупку сырья для производства продукции.
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Компании нередко привлекают капитал для реализации каких-то крупных проектов, но ситуация на рынке памяти сейчас оставляет желать лучшего, и южнокорейскому производителю SK hynix, по данным Reuters, пришлось прибегнуть к выпуску конвертируемых облигаций ради финансирования операционной деятельности. Компания получит $1,7 млрд от выпуска конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2030 году и купонным доходом в размере 1,75% в год. Средства будут направлены, помимо прочего, на закупку сырья для производства микросхем памяти.

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Источник изображения: Reuters

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Финансировать текущую деятельность за счёт собственных средств корейской компании становится всё сложнее, ведь даже четвёртый квартал прошлого года она завершила с убытком в размере $1,38 млрд, а в первом квартале текущего года ситуация должна только усугубиться. По мнению аналитиков, рынок памяти начнёт восстанавливаться только во втором полугодии. Известия о действиях SK hynix по пополнению оборотного капитала вызвали снижение курса акций компании на 4%.

#финансы #полупроводники #sk hynix
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