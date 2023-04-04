Выманить у главы Apple какие-то публичные подтверждения намерений выпустить устройство дополненной реальности было бы невероятным достижением, поэтому представители GQ в интервью с Тимом Куком (Tim Cook) предложили ему абстрактно описать личное отношение руководителя компании к данному типу устройств. Он признал, что в 2015 году критически воспринимал попытки Google вторгнуться в эту сферу, но добавил, что сейчас сменил свою точку зрения на гораздо более благосклонную.
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Как пояснил Тим Кук, устройство дополненной реальности способно пригодиться людям творческих профессий, а также для коммуникации в корпоративной среде и образовании. Накладывая объекты виртуального мира на реальный, можно создать лучшую среду, как добавил глава Apple. Работу людей творческих профессий это сделает гораздо более продуктивной. Они просто будут заниматься этим весь день, не представляя, как обходились без данных технологий ранее, по мнению Тима Кука.