В результате часть оборудования пришлось остановить.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

По информации Reuters, американская корпорация Western Digital столкнулась с инцидентом в сфере информационной безопасности, в результате которого злоумышленники получили доступ к служебной информации, хранившейся в корпоративной сети. Сейчас специалисты WDC пытаются понять, в какой степени данный инцидент способен повлиять на её операционную деятельность.

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Источник изображения: Reuters

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Ряд компонентов информационной сети в результате мероприятий по ликвидации последствий инцидента пришлось вывести из рабочего состояния, поэтому в работе систем, влияющих на производство продукции, могут возникнут перебои. Компания взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы установить причастных к этой атаке, а также проводит внутреннее расследование.