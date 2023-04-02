Поскольку конкурировать с Tesla по масштабам бизнеса пока может только BYD, более мелкие и молодые китайские производители электромобилей пытаются привлечь клиентов более изысканными способами. Как сообщает CNBC, компания XPeng намеревается научить свои электромобили с функцией автопилота уверенно передвигаться по улицам большинства китайских городов без вмешательства водителя к концу 2024 года.
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Дело в том, что пока соответствующие ассистенты водителя полагаются на цифровые карты местности высокой точности, которые достаточно проработаны только для Шэньчжэня, Гуанчжоу и Шанхая. К концу следующего года XPeng хочет перейти от использования цифровых карт к анализу информации, получаемых от бортовых камер и датчиков, в масштабе реального времени. Это позволит машинам данной марки передвигаться по городским улицам самостоятельно даже в том случае, если карты конкретного района им недоступны.
Технология XNGP позволит машинам XPeng уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, реагировать на временные изменения в схеме движения, дорожные заграждения, проезжать регулируемые перекрёстки в соответствии с сигналами светофора, а также автоматических осуществлять правые и левые повороты на перекрёстках. До конца следующего года технология сможет начать работу более чем в 100 крупных городах Китая.