Комплект из трёх бутылок стоит 89 евро.

Ещё в момент запуска предприятия Tesla в окрестностях Берлина Илон Маск (Elon Musk) заявил о намерениях наладить выпуск фирменного пива, которое продавалось бы сотрудникам предприятия и всем желающим. Как сообщает Electrek, замысел удалось реализовать в сотрудничестве с компанией Cyberhops, которая наладила производство пенного напитка в соответствии с лучшими местными традициями.

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Источник изображения: Tesla

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Специфическая тара из тёмного стекла имеет угловатые очертания, навеянные дизайном пикапа Cybertruck, а надпись «Giga» на бутылке светится в темноте. Надо ли удивляться, что подарочный набор из трёх таких бутылок вместе с содержимым оценивается в 89 евро. У Tesla никогда не было проблем с реализацией подобного рода сувенирной продукции по завышенным ценам, в 2020 году компания также выпустила ограниченной партией фирменную текилу.