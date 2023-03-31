Уже известно, что мероприятие Apple для разработчиков WWDC в этом году начнёт свою работу пятого июня. Некоторые источники надеялись, что к этому моменту компания сможет продемонстрировать устройство дополненной реальности, которое поступит в продажу до конца года. Ресурс CNBC со ссылкой на известного отраслевого эксперта Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) теперь сообщает, что Apple всё же может не успеть представить новинку в июне этого года.
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По данным источника, начало массового производства гарнитуры дополненной реальности Apple решено отложить до второй половины третьего квартала, а досрочный дебют компания тоже осуществлять не торопится. Высокая стоимость, сложности с массовым производством нового типа изделий и отсутствие развитой программной экосистемы снижают оптимизм Apple по поводу рыночных перспектив новинки в существующих рыночных условиях. Устройство стоимостью от $3000 до $4000 с ограниченной поддержкой со стороны приложений будет не так просто продать в намеченных количествах до одного миллиона штук за первый год.