И сделает это якобы без оглядки на США.

Фискальный год в Японии завершается сегодня, поэтому местные власти не стали тянуть с заявлением относительно своих намерений ограничить экспорт некоторых видов оборудования, используемых при производстве чипов. Как поясняет Bloomberg, давно обсуждаемые экспортные ограничения вступят в силу в июле этого года после предварительного согласования. По имеющимся оценкам, около 10 японских компаний в результате лишатся возможности поставлять 23 типа оборудования для производства чипов и их тестирования в те страны, которые могут использовать его в военных целях.

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Источник изображения: Nikon

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Целью данных ограничений определённо является сдерживание технологического развития Китая, хотя японские власти всячески избегают подобных ассоциаций, а также пытаются внушить общественности, что новые ограничения были приняты независимо от США или каких-либо других внешнеполитических сил. По сути, с июля экспорт перечисленных в профильном перечне видов оборудования потребует от японских компаний специальных лицензий, но на «нужных» географических направлениях чиновники будут отвечать соискателям отказом. По оценкам членов японского правительства, местные поставщики оборудования не должны существенно пострадать от введения новых ограничений. Правила контроля охватят оборудование для обработки кремниевых пластин, тестирования чипов и их изготовления методом иммерсионной литографии.