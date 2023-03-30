Так, на пару лет или от силы пять.

На этой неделе ведущие разработчики интегральных микросхем Китая собрались на отраслевое мероприятие, на котором не смогли обойти вниманием вопрос усиливающихся американских санкций. Как отмечает DigiTimes, местный разработчик чипов VeriSilicon выразил мнение, что через пару лет будут сняты ограничение на поставку в Китай оборудования, позволяющего выпускать 14-нм чипы. Определённая логика в этом прогнозе есть, ведь через пару лет 14-нм техпроцесс устареет и перестанет представлять такую важность для американских участников рынка и их клиентов.

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Источник изображения: CEA-Leti

В отношении EUV-оборудования запрет на поставку в Китай может быть снят через пять лет, как надеется руководство VeriSilicon. Такое оборудование позволило бы китайским производителям выпускать 7-нм и 5-нм чипы.

Представители академической сферы на этом мероприятии в Китае подчеркнули, что местные компании слишком сконцентрированы на производстве чипов, а не их разработке. Фактически, располагающие собственной производственной базой разработчики чипов в Китае представлены слабо, на мировом рынке они могут претендовать лишь на 2% совокупной выручки. Для сравнения, доля США за счёт доминирования той же Intel в определённых сегментах рынка достигает 42%.

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В условиях санкций США китайские производители будут вынуждены переключиться на зрелые техпроцессы, но это позволит им занять доминирующее положение на мировом рынке автомобильных полупроводниковых компонентов, в сфере промышленной автоматизации и на рынке датчиков изображений. Попытаются местные разработчики добиться и определённого прогресса в быстродействии своих компонентов за счёт использования новых методов компоновки кристаллов и экспериментов с новыми материалами.