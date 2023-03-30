Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Некоторые китайские разработчики чипов верят, что санкции США — это не навсегда
Так, на пару лет или от силы пять.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На этой неделе ведущие разработчики интегральных микросхем Китая собрались на отраслевое мероприятие, на котором не смогли обойти вниманием вопрос усиливающихся американских санкций. Как отмечает DigiTimes, местный разработчик чипов VeriSilicon выразил мнение, что через пару лет будут сняты ограничение на поставку в Китай оборудования, позволяющего выпускать 14-нм чипы. Определённая логика в этом прогнозе есть, ведь через пару лет 14-нм техпроцесс устареет и перестанет представлять такую важность для американских участников рынка и их клиентов.

реклама

Источник изображения: CEA-Leti

В отношении EUV-оборудования запрет на поставку в Китай может быть снят через пять лет, как надеется руководство VeriSilicon. Такое оборудование позволило бы китайским производителям выпускать 7-нм и 5-нм чипы.

Представители академической сферы на этом мероприятии в Китае подчеркнули, что местные компании слишком сконцентрированы на производстве чипов, а не их разработке. Фактически, располагающие собственной производственной базой разработчики чипов в Китае представлены слабо, на мировом рынке они могут претендовать лишь на 2% совокупной выручки. Для сравнения, доля США за счёт доминирования той же Intel в определённых сегментах рынка достигает 42%.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В условиях санкций США китайские производители будут вынуждены переключиться на зрелые техпроцессы, но это позволит им занять доминирующее положение на мировом рынке автомобильных полупроводниковых компонентов, в сфере промышленной автоматизации и на рынке датчиков изображений. Попытаются местные разработчики добиться и определённого прогресса в быстродействии своих компонентов за счёт использования новых методов компоновки кристаллов и экспериментов с новыми материалами.

#полупроводники #сша #китай #санкции #китайские производители
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава TSMC призвал власти Тайваня развивать отечественное производство компонентов и оборудования
Вопросы к условиям получения субсидий в США есть даже у руководства TSMC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
101
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
56
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
22
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
5
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
73
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
16

Сейчас обсуждают

Бот_Пригожина_308
14:30
Это чистая, незамутнённая, Правда.
США провалили программу создания гиперзвукового оружия – $3 000 000 000 потрачены впустую
ffe
14:28
>>Такая практика, пишет издание, может предоставить Ли инструменты необходимые для перекалибровки экономических механизмов с экспорта на инновации и рост, основанный на потреблении --- Так о данной "п...
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
Руслан Корченков
14:25
Да все проще, цены на мамки. Меня прикалывает люди которые ищут макс дешман чипсет, а про vrm забывают. То что надо мамку на жирном vrm, хотя бы 12 фаз, благополучно умалчивает. И самое главное, б чип...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
EDDISON
14:25
и будет кипятильник! 250 золотая середина для такого класса
Начальная рекомендованная цена GeForce RTX 4070 может составлять 599 долларов США
XxxViPMaNXxx
14:24
Куртка хочет чтобы покупали у него,все понятно,расходимся..
NVIDIA потребовала запретить продажи восстановленных видеокарт на AliExpress из-за массового брака
TwilightKhan
14:24
секте свидетелей памяти бесполезно что-то доказывать xd
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Рики Тиkи
14:23
не знаю кто такая
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
Mur
14:23
Да, они попросили пол ляма хотя бы, а сами покинули технику. Русским же за уничтожение платят больше, вот и поделили между собой и русскими. При этом еще никто и не погиб.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Дмитрий Клюшник
14:23
Мне даже страшно представить, сколько я бы тогда отвалил денег за мой конфиг что сейчас на фото ниже что скидывал. - Intel Core i9 9900k - DeepCool-ASSASSIN III - 32GB (16x2) 3200MHz G.Skill TRIDENT Z...
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
Waramagedon
14:22
Борат это казахстанский актёр, юмор американский.
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем