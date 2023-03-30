Стоило первому кварталу подойти к концу, как китайская компания BYD подвела итоги деятельности за предыдущий год. Хотя многими источниками уже заранее была распространена информация о том, что BYD выпустила в 2022 году почти 1,9 млн электрифицированных автомобилей, выйдя на первое место в мире, не все уделили внимание тому факту, что собственно аккумуляторных электромобилей из этого количества было около половины, а остальные были подключаемыми к электросети гибридами с ДВС.
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Компания BYD в прошлом году удвоила выручку до $63,1 млрд, но чистая прибыль ($2,4 млрд) оказалась примерно в пять раз ниже, чем у Tesla. Тем не менее, прибыль BYD выросла в прошлом году на 445%. Непосредственно объёмы выпуска продукции выросли на 150%. В текущем году BYD собирается удвоить объёмы выпуска автомобилей до 3,6 млн штук, причём половина этого количества придётся на аккумуляторные электромобили. Примечательно, что Tesla в этом году собирается выпустить столько же машин, поэтому кто в итоге окажется лидером рынка, предугадать сложно.