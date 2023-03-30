Каждый из производителей собирается выпустить по 1,8 млн машин такого типа.

Стоило первому кварталу подойти к концу, как китайская компания BYD подвела итоги деятельности за предыдущий год. Хотя многими источниками уже заранее была распространена информация о том, что BYD выпустила в 2022 году почти 1,9 млн электрифицированных автомобилей, выйдя на первое место в мире, не все уделили внимание тому факту, что собственно аккумуляторных электромобилей из этого количества было около половины, а остальные были подключаемыми к электросети гибридами с ДВС.

реклама

Источник изображения: BYD

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Компания BYD в прошлом году удвоила выручку до $63,1 млрд, но чистая прибыль ($2,4 млрд) оказалась примерно в пять раз ниже, чем у Tesla. Тем не менее, прибыль BYD выросла в прошлом году на 445%. Непосредственно объёмы выпуска продукции выросли на 150%. В текущем году BYD собирается удвоить объёмы выпуска автомобилей до 3,6 млн штук, причём половина этого количества придётся на аккумуляторные электромобили. Примечательно, что Tesla в этом году собирается выпустить столько же машин, поэтому кто в итоге окажется лидером рынка, предугадать сложно.