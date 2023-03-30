По информации Bloomberg, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на одной из отраслевых конференций призвал власти Тайваня больше внимания уделять производству на территории острова критических важных компонентов и оборудования для выпуска чипов. Действительно, Тайвань хоть и является мировым лидером в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов, в вопросе поставок технологического оборудования продолжает зависеть от США, Нидерландов и Японии.
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Глава TSMC призывает создать условия, при которых выпуск литографического оборудования был бы налажен на острове — с целью снижения зависимости от зарубежных поставщиков. Даже если производством оборудования на острове будут заниматься иностранные компании, им необходимо предоставлять налоговые льготы, как считает Марк Лю. Он также призвал власти острова вкладывать больше средств в финансирование фундаментальных исследований и передовых разработок. Тайвань должен располагать собственными ресурсами для выпуска оборудования и материалов, используемых при производстве чипов.