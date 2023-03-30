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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix не уверена в целесообразности получения американских субсидий
Получать субсидии будет материнская компания, а страдать придётся всем.
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Как сообщает DigiTimes со ссылкой на ведущие мировые информационные агентства, генеральный директор SK hynix Пак Чон Хо (Park Jung-ho) на ежегодном собрании акционеров выразил сомнения в целесообразности участия материнской SK Group в программе субсидирования на территории США, поскольку она накладывает слишком много обременений на бизнес южнокорейской компании.

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Источник изображения: AFP

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Мало того, что материнская структура SK hynix после получения от властей США субсидий на строительство предприятия по выпуску тяговых аккумуляторов должна будет ограничить развитие своего бизнеса в Китае, так ещё и придётся предоставить американским чиновникам чувствительную информацию об эффективности своего производства и поделиться перспективными планами. Даже корейские министры признают, что американским специалистам не составит труда понять все экономические нюансы бизнеса корейских производителей, а конкуренты эту информацию смогут использовать против них.

#сша #sk hynix #южная корея #субсидии
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